Близький Схід, Африка, Азія та Латинська Америка є новим дипломатичним фронтом, зазначив український міністр.

Брехливі заяви російського президента Володимира Путіна про "нові центри сили" і "антиколоніалізм" свідчать про те, що він хоче знайти опору в Африці, Латинській Америці та в Азії.

У своїй останній промові глава РФ звертався тільки до Глобального Півдня, а це означає, що його країна вже не сподівається на "корисних ідіотів" в західних країнах, йдеться в колонці міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на "РБК-Україна".

"...Африка, Близький Схід, Азія, Латинська Америка - це новий дипломатичний фронт у протистоянні повномасштабній російській агресії. Адже світова політика і прийняття рішень сконцентровані не лише в країнах НАТО і ЄС, попри їхню стратегічну важливість для України", - зазначив чиновник.

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Глава МЗС додав, що вплив і роль Глобального Півдня зростають, і Київ скористається можливістю для затвердження своїх стратегічних позицій, посилення взаємовигідного економічного партнерства з державами Африки.

За його словами, важливо, щоб Росія не отримала з боку нейтральних держав ніякого сприяння, оскільки "будь-яка невпевненість наших колег дає російському фашизму простір для підривної роботи".

"...Ніяких союзників, ніяких контрактів і грошей для російських вбивць. Жодного спокійного місця на планеті. Ми про це подбаємо...", - пообіцяв міністр.

Останні агресивні дії і заяви Путіна - це варто знати

30 вересня Володимир Путін під час виступу перед Федеральними зборами заявив про анексію частин чотирьох областей України, на території яких були проведені "референдуми". Майже весь світ визнав псевдореферендуми незаконними.

Під час своєї промови президент Росії звернувся до Глобального Півдня і висунув гучне звинувачення у бік США - стверджував, що Штати "окупували" Японію, Корею та Німеччину.

Варто зазначити, що в Африці в Росії є союзник - Еритрея.

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