Він заявив, мовляв, люди в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях "зробили однозначний вибір".

Російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив про готовність приєднати тимчасово окуповані території в чотирьох областях України (Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій) до Росії і запропонував Києву переговори.

Заяви прозвучали під час його виступу перед Федеральними зборами.

"Упевнений, що Федеральні збори підтримають конституційні закони про прийняття та створення в Росії чотирьох нових регіонів, суб'єктів Російської Федерації, тому що це воля мільйонів людей", – цинічно заявив Путін.

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Далі російський диктатор розмірковував про Новоросію, Катерину II, Другу світову війну і так звану "російську весну". Він також оголосив хвилину мовчання в пам'ять про загиблих на Донбасі.

Він також запевняв, мовляв, люди в "ДНР", "ЛНР", Запорізькій та Херсонській областях "зробили однозначний вибір". Звертаючись до Києва і західних країн Путін самовпевнено додав, що жителі цих територій України "стають російськими громадянами назавжди".

Продовжуючи, він закликав Україну припинити захищати свої території і почати переговори.

"Ми закликаємо київський режим негайно припинити вогонь і війну, яку він розв'язав ще в 2014 році, і повернутися за стіл переговорів. Ми до цього готові. Але підсумки "референдумів" обговорювати не будемо", – заявив він.

Нагадаємо, очікується, що під час засідання ФС РФ відбудеться церемонія підписання "договорів про прийняття до складу РФ" з ватажками "ДНР" і "ЛНР", а також гауляйтерами Херсонської та Запорізької областей.

Референдуми на окупованих територіях України та їхні наслідки – що варто знати

Як писав УНІАН, російські загарбники 23-27 вересня провели на окупованих частинах 4 областей України псевдореферендуми. У Херсонській та Запорізькій – про вихід зі складу України, проголошення незалежності та приєднання до Росії, у Донецькій та Луганській – про приєднання до Росії.

За результатами, які продемонструвала російська пропаганда, нібито більше 90% учасників "референдуму" проголосували "за". Утім ці цифри не мають нічого спільного з реальністю, а саме "голосування" відбувалося всупереч нормам будь-якого законодавства.

Мешканці захоплених російськими загарбниками територій не хотіли брати участь ні в організації "референдуму", ні в самому "голосуванні". До прикладу, на Запоріжжі голосувати прийшли менш як 1% населення.

Голоси на окупованих територіях збирали, застосовуючи силу та погрози, зокрема, озброєні люди з бюлетенями проводили обходи по квартирах. Також результати просто малювали в кабінетах "єдиноросів" – на Луганщині зрештою відзвітували про більшу кількість голосів, ніж реальна кількість людей, які залишаються в області.

Низка країн, зокрема, ЄС та США, оголосили, що не визнаватимуть результати фейкового голосування. Попри це, 29 вересня Володимир Путін, видав укази про нібито "визнання незалежності" Херсонської і Запорізької областей за результатами псевдореферендуму.

Західні аналітики впевнені, що тепер РФ може спробувати "анексувати" захоплені райони, щоб провести насильницьку мобілізацію українських чоловіків. На такі плани вже відреагували в Офісі президента України.

В американському Інституті вивчення війни попередлали, що російський президент Володимир Путін, найімовірніше, оголосить про незаконну анексію українських територій 30 вересня. Депутати Держдуми отримали запрошення прибути в Кремль 30 вересня.

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