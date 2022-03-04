Українські воїни відбили аеропорт "Кульбакіно" / facebook.com

Збройні Сили України відбили у російських окупантів аеропорт в Миколаєві.

Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.

"Українські воїни відбили аеропорт "Кульбакіно" в Миколаєві та підняли там державний прапор", - йдеться в повідомленні.

Війна проти України:

  • 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
  • Росія почала наступ на Миколаїв.