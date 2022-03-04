Українські воїни відбили аеропорт "Кульбакіно" / facebook.com
Збройні Сили України відбили у російських окупантів аеропорт в Миколаєві.
Про це повідомляє прес-служба Сухопутних військ ЗСУ в Facebook.
"Українські воїни відбили аеропорт "Кульбакіно" в Миколаєві та підняли там державний прапор", - йдеться в повідомленні.
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