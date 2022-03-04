Україна взагалі не довіряє Росії, тому хоче мати відповідального міжнародного посередника.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що третій раунд перемовин між Україною та РФ може відбутися 5 чи 6 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Львові.

Подоляк пояснив, що перемовини відбуваються у Білорусі, тому що російська сторона відмовляється від будь-яких інших країн-посередників.

"Можливо, пізніше буде інша країна... - Туреччина чи Угорщина, чи Польща, наприклад..., тому що Білорусь використовується як плацдарм для атаки на наші міста", - сказав він.

Радник очільника ОП наголосив, що з українською стороною на перемовинах "не дуже можна розмовляти з позиції сили".

Тому було дуже конструктивна обстановка, як не дивно. Ми розмовляли. Були претензії з одного боку, ми висловлювали свої претензії...", - додав Подоляк.

Він наголосив, що наразі немає якогось фінального документа за результатами перемовин через те, що Росія недооцінила президента України та країну в цілому й завищила очікування щодо себе.

"Ми РФ взагалі не довіряємо, тому ми хочемо мати відповідального міжнародного посередника. І ми будемо йти за юридичною процедурою й фіксувати будь-які порушення", - додав радник голови ОП.

За словами Подоляка, третій раунд перемовин між Україною та РФ може відбутися 5 чи 6 березня.

"Ми очікуємо, ми ж у постійному контакті з ними", - уточнив він.