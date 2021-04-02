Зеленський запросив Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи «Кримська платформа» та відвідати Україну в день її незалежності.

Президент Володимир Зеленський і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден обговорили участь у «Кримській платформі з деокупації півострова» і візит президента США в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив у своєму відеозверненні.

"Також ми говорили про участь США у «Кримській платформі» та майбутній візит президента Байдена в Україну", - сказав глава держави.

Як повідомляє Офіс президента, Зеленський запросив Байдена взяти участь у першому саміті ініціативи «Кримська платформа» та відвідати Україну в день її незалежності.

«Кримська платформа – на сьогодні єдиний майданчик, спрямований на деокупацію Криму та захист прав українців на окупованому півострові», – зазначив Зеленський.

Президент США зауважив, що з нетерпінням чекає на візит до України.

Перша розмова Байдена і Зеленського

У п'ятницю, 2 квітня, відбулася перша телефонна розмова президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

Президент Сполучених Штатів підтвердив підтримку суверенітету і територіальної цілісності України на тлі російської агресії в окупованих окремих районах Донецької та Луганської областей і в Криму.

Байден і Зеленський відзначили важливість співпраці для стримування поширення коронавірусної інфекції.

Президент США чекає на можливість здійснити візит в Україну.

Раніше з ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Тоді Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.

Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України. У Кремлі в разі розгортання американських військ на території України пообіцяли "додаткові заходи".

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Автор: Віталій Саєнко