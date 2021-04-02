Напередодні міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь РФ щодо України.

У Кремлі заявили, що вживуть «усіх необхідних заходів» у разі розгортання американських військ в Україні.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів і, звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки», - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи допускають у Кремлі, що американські війська з'являться в Україні, а НАТО посилюватиме присутність у сусідніх країнах у зв'язку з перекиданням російських військ до українських кордонів.

За словами прес-секретаря Володимира Путіна, ставити питання про те, що Росія є противником, нібито «неприйнятно і недоречно».

Читайте такожВ МЗС нинішню ескалацію з боку РФ назвали "наймасштабнішою за останні роки"«Росія нікому не загрожує, вона нікому не загрожувала ніколи та, власне, на цьому і будується наша позиція», - запевняє Пєсков.

При цьому він наголосив, що Росія вживе «всіх необхідних заходів» у разі реалізації такого сценарію.

Російські війська на кордоні України

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Автор: Роман Цимбалюк