У Кремлі заявили, що вживуть «усіх необхідних заходів» у разі розгортання американських військ в Україні.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.
«Безумовно, такий розвиток сценарію призвів би до подальшого зростання напруженості поблизу російських кордонів і, звичайно, це вимагатиме додаткових заходів від російської сторони щодо забезпечення її безпеки», - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи допускають у Кремлі, що американські війська з'являться в Україні, а НАТО посилюватиме присутність у сусідніх країнах у зв'язку з перекиданням російських військ до українських кордонів.
За словами прес-секретаря Володимира Путіна, ставити питання про те, що Росія є противником, нібито «неприйнятно і недоречно».
Читайте такожВ МЗС нинішню ескалацію з боку РФ назвали "наймасштабнішою за останні роки"«Росія нікому не загрожує, вона нікому не загрожувала ніколи та, власне, на цьому і будується наша позиція», - запевняє Пєсков.
При цьому він наголосив, що Росія вживе «всіх необхідних заходів» у разі реалізації такого сценарію.
Російські війська на кордоні України
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.
- У Пентагоні заявляли, що їм відомо про пересування російських військ на кордоні з Україною, це питання США обговорюють з союзниками по НАТО.
- 1 квітня Кремль прокоментував зосередження військових сил Російської Федерації біля кордонів України, заявивши, що це не повинно нікого турбувати.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ намагається тиснути на Україну шляхом посилення військ на кордоні. При цьому він запевнив, що Україна готова до будь-яких провокацій і продовжує відстоювати на переговорах позицію запровадження більш ефективного режиму припинення вогню на Донбасі.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, Росія може спробувати просунути свої війська углиб території України, а також готується провокувати Україну на воєнну відповідь.
- З ініціативи американської сторони відбулася телефонна розмова міністра оборони США Ллойда Остіна і міністра оборони України Андрія Тарана. Остін засудив останні агресивні й провокаційні дії РФ на сході України та передав запевнення в готовності підтримувати Україну в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму.
- Міністр оборони США наголосив, що в разі ескалації російської агресії Сполучені Штати не залишать Україну наодинці та не допустять реалізації агресивних устремлінь Російської Федерації щодо України.
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