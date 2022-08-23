Президент також відповів, чи планує перевести його на іншу посаду.

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку виконанню поставлених завдань Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції в рамках проведення саміту Кримської платформи.

Зокрема, президента попрохали оцінити роботу Залужного, оскільки з ЗМІ поширюються чутки або спекуляції, що його можуть перевести на іншу посаду.

"Не планую переводити нікуди Головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Ви усі ці прізвища знаєте. Це і Залужний, і Ковальчук, Сирський... Я не хочу усіх називати. Я думаю, усі наші люди знають усіх наших героїв. Ця команда є. Вона працює. Оцінка найголовніша - ми тримаємося. Значить оцінка висока", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що "коли ми переможемо – буде найвища оцінка".

Нагадаємо, 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака.

4 березня 2022 року Зеленський своїм указом присвоїв Залужному звання генерала.

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