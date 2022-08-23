Зеленський дав оцінку роботі Залужного / фото president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський дав оцінку виконанню поставлених завдань Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на пресконференції в рамках проведення саміту Кримської платформи.

Зокрема, президента попрохали оцінити роботу Залужного, оскільки з ЗМІ поширюються чутки або спекуляції, що його можуть перевести на іншу посаду.

"Не планую переводити нікуди Головнокомандувача Залужного. Працюємо ми однією командою. Дуже важливо, що працюють командувачі у різних напрямках. Ви усі ці прізвища знаєте. Це і Залужний, і Ковальчук, Сирський... Я не хочу усіх називати. Я думаю, усі наші люди знають усіх наших героїв. Ця команда є. Вона працює. Оцінка найголовніша - ми тримаємося. Значить оцінка висока", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави зазначив, що "коли ми переможемо – буде найвища оцінка".

Нагадаємо, 27 липня 2021 року президент України Володимир Зеленський призначив Валерія Залужного Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він змінив на цій посаді Руслана Хомчака.

4 березня 2022 року Зеленський своїм указом присвоїв Залужному звання генерала. 

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