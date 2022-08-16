Російські окупанти щодня здійснюють близько 700-800 обстрілів українських позицій по всій лінії фронту, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів.

Російські загарбницькі війська зосережують основні зусилля на витісненні українських військ із Донецької області.

Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний розповів начальнику штабу оборони Збройних Сил Канади генералу Вейну Дональду Ейру, повідомляє він у соціальній мережі Facebook.

Залужний ознайомив колегу із ситуацією на фронті, яка напружена, але повністю контрольована.

"Занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі "Зябрівка", - наголосив він.

Також головнокомандувач ЗСУ зауважив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати.

"При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів", - заявив Залужний.

Він додав, що російські окупанти основні зусилля зосереджують на витісненні українських військ із Донецької області. Так, найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Марʼїнка.

Крім того, Залужний підкреслив, що росіяни продовжують обстрілювати мирні міста і села України, а найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Раніше моніторинговий проект "Беларускі Гаюн" повідомив, що окупанти стягнули на аеродром "Зябрівка" 14 ЗРК С-400, близько 60 ракет до них, а також чимало іншого важкого озброєння.

"Аналіз обстановки на аеродромі доводить, що ймовірність ракетного обстрілу на території України не просто зберігається, а схоже, що йде підготовка до масованого ракетного удару по території України найближчими тижнями", - відзначили вони.

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