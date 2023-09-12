Зеленський заявив, що декларації мають бути відкритими.

Президент Володимир Зеленський ветував закон про електронні декларації (№9534). Про це він повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що вранці надійшов із Верховної Ради України закон, який зберігав обмеження щодо електронного декларування.

"Обмеження неприйнятні", - заявив він.

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У відеокоментарі глава держави повідомив: "Заветував прийнятий Верховною Радою закон, в якому були обмеження електронного декларування. Причину цього вето, думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу. Не через рік, а вже зараз реєстр треба відкривати. Власне, із цією головною правкою закон має бути проголосований. Бажано швидко".

Згідно з повідомленням на офіційному сайті Верховної Ради, сьогодні, 12 вересня, зранку Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" з підписом голови Верховної Ради України був направлений на підпис Президенту України.

Закон про відновлення електронного декларування

5 вересня Верховна рада України у другому читанні проголосувала законопроекти про відновлення електронного декларування та про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

Однак, законопроект про відновлення декларування передбачає закритість реєстру декларацій ще на один рік, а законопроект про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій - уникнення відповідальності, якщо чиновник "забув" задекларувати майно на 1,3 млн грн.

Це викликало резонанс у суспільстів та політичних колах.

9 вересня народний депутат Ярослав Железняк в Telegram написав, що Президент України Володимир Зеленський, як і вимагали українці у відповідній петиції, накладе вето на ухвалений парламентом законопроект №9534.

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