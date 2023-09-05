Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що міжнародні партнери навряд чи схвалять прийняття закону, що є структурним "маяком" МВФ, через суперечливі правки.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроекти про відновлення електронного декларування, а також про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, зокрема, за прийняття в цілому законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану" (№ 9534) проголосували 329 народних депутатів.

При цьому, за словами першого заступника голови Комітету з питань антикорупційної політики Ярослава Юрчишина, підготовлений до другого читання законопроект передбачає закритість реєстру декларацій ще на один рік.

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"Найбільший ризик законопроекту - закритість реєстру декларацій ще на один рік. Народні депутати очевидно бояться наважитись показати свої статки, набуті за час повномасштабної війни. Більшість аргументів за закритий реєстр - це маніпуляція, мета якої - відтягнути якомога далі момент, коли доведеться звітувати за відпустки в Дубаї і нові маєтки на Печерську", - написав він у Facebook.

При цьому зазначається, що голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна запропонувала на голосування поправку №371 про негайне відкриття реєстру, проте, за словами нардепа Железняка, правка не набрала достатню кількість голосів - усього 199 за необхідної кількості 226.

"Не впевнений, що це зарахують як виконання одного з структурних маяків МВФ (хоча вже дедлайн 1 серпня ми пропустили). Через норму про закриті на рік декларації. Ну і буде проблема через тільки що прийнятий 9587-д про зміни у КУАП по деклараціям. Тому, думаю, по ним (9534 та 9587-д) буде в результаті технічне вето", - написав Железняк.

Щодо законопроекту № 9587-д про відповідальність за несвоєчасне подання декларацій, нардеп зазначив, що його підтримали 305 депутатів, проте була ухвалена правка № 25 про уникнення відповідальності, якщо чиновник "забув" задекларувати майно на 1,3 млн грн.

"Через наявність правки №25 ми не голосували. Не думаю, що в такому вигляді закон підпишуть або схвалять міжнародні партнери", - написав Железняк.

Декларування в Україні

Як повідомляв УНІАН, через повномасштабне вторгнення Росії в Україні призупинили обов’язкове декларування, а депутати і посадовці отримали можливість подавати електронні декларації про доходи лише за бажанням.

27 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроект про відновлення декларування. Законопроект передбачає, що декларації мають бути подані не тільки за цей рік, але і за всі попередні.

Відновлення декларування є структурним "маяком" програми розширеного фінансування МВФ.

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