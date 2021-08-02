Раніше народний депутат Гео Лерос з посиланням на "надійне перевірене джерело" повідомив у Facebook про нібито таємну зустріч президента з Чаусом ще до оголошення про його виявлення.

Президент України Володимир Зеленський не зустрічався з колишнім суддею Дніпровського районного суду Києва Миколою Чаусом.

Про це повідомив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров в Facebook.

"Президент України не зустрічався з суддею Чаусом", - написав спікер президента.

Раніше сьогодні, 2 серпня, народний депутат Гео Лерос з посиланням на "надійне перевірене джерело" повідомив в Facebook, що президент Володимир Зеленський нібито таємно зустрічався з Чаусом ще до того, як було офіційно оголошено про виявлення екс-судді.

Повернення Чауса в Україну

Як повідомляв УНІАН, 31 червня в СБУ заявили, що в одну з селищних рад Вінницької області прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників спецслужби.

Як стверджували в СБУ, Чаус надав слідчим дані, щодо його викрадення і позбавлення волі. У зв'язку з цим щодо Чауса "вжито заходів для гарантування його безпеки".

Водночас ряд ЗМІ повідомили про те, що Чауса затримали в одному з сіл Вінницької області після дзвінка одного з місцевих жителів. Правоохоронцям Чаус нібито підтвердив свою особу і повідомив, що був викрадений невідомими.

За словами журналіста Юрія Бутусова, згодом співробітники СБУ "відбили Чауса у поліції" і "вивезли в невідомому напрямку".

Своєю чергою НАБУ наполягає на передачі їм Чауса, обвинувачуваного у корупції.

Автор: Тамара Отовська