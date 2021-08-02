Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі представників усіх сил сектору безпеки та оборони України, а також країн-партнерів.

Президент України Володимир Зеленський презентував заходи до 30-го Дня Незалежності України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна-30. Імідж України".

За словами глави держави, 30-та річниця незалежності України є можливістю зрозуміти "чого ми навчились за роки незалежності і чого маємо навчитись, аби ніколи її не втратити".

"Саме цьому присвячено святкування 30-річчя незалежності України: 10 основних заходів, 10 ключових здобутків, 10 важливих висновків, а разом – 30 років незалежності і одна мрія на наступні роки", - заявив Зеленський.

Президент зауважив, що боротьба за незалежність тривала не один день, тож не один день ми будемо відзначати перемогу у цій боротьбі.

Урочисті заходи до Дня незалежності, які відбудуться 22 серпня

"22 серпня ми вшануємо тих, завдяки кому наша державність збереглась у 2014 році – це учасники бойових дій на Донбасі, це наші ветерани, добровольці, медики, волонтери – всі, хто захищав країну, ризикуючи своїм життям", - відзначив Зеленський.

Урочисті заходи, які відбудуться 23 серпня

За словами глави держави, 23 серпня, у День Державного прапора України, у географічному центрі нашої країни в Черкаській області буде зведено монумент єдності України і одночасно в усіх областях на центральних площах міст державний прапор буде підійматися "із вірою, що незабаром він замайорить на всіх її суверенних територіях".

Читайте такожУ Краматорську стартувало "Велике будівництво" медичного містечкаТакож він зазначив, що в цей день у Києві відбудеться установчий саміт "Кримська платформа", яка об’єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова. Цього ж дня відбудеться саміт перших леді та джентльменів.

Крім того, 23 серпня запланований святковий концерт для лідерів держав у Національній опері України за участю легенд опери та балету.

Урочисті заходи до Дня незалежності, які відбудуться 24 серпня

Зеленський також розповів про унікальний військовий парад, який запланований на 24 серпня.

"У 1991 році ми усією країною обрали незалежність, а через 23 роки усією країною зрозуміли, що для того, щоб бути вільними, недостатньо її проголосити – потрібно бути готовими захищати свою незалежність. Нашу готовність покаже великий парад 24 серпня. Вперше за 30 років незалежності України заплановані заходи за участі представників і техніки усіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів. На Хрещатику, на Дніпрі, в Одесі, в Чорному морі буде наша гордість – ті, хто готовий захистити Україну на суші, на воді і в повітрі", - наголосив він.

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чи планують переглядати умови карантину в УкраїніЦього ж дня відбудеться концерт італійського співака Андреа Бочеллі. "Кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, ми спрямуємо на мрію українського генія: на центр сучасного мистецтва - музей Івана Марчука", - зауважив президент.

Увечері 24 серпня на НСК "Олімпійський" розпочнеться святкове шоу "Незалежність у нашій ДНК. День незалежності країни", у якому візьмуть участь естрадні зірки, артисти опери та балету, а також симфонічний оркестр.

Як повідомляв УНІАН, у серпні українців чекають довгі вихідні.

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Автор: Костянтин Гончаров