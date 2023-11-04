Президент України наголошує, що такого не буде.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що на нього ніхто з лідерів країн Європейського Союзу, США чи інших партнерів не тисне, щоб сідати з Російською Федерацією за стіл переговорів і щось їй віддавати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на спільній прес-конференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві.

"Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю, для чого це робиться. У мене дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим", - сказав Зеленський.

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Він звернув увагу на поширення повідомлень, що Україна нібито буде у тому чи іншому вигляді розмовляти з Росією.

"Я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на є якій ця відповідальність і повноваження щодо тих чи інших перемовин, я вам відповім дуже відверто. Всі знають - моє відношення співпадає з відношенням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні", - наголосив Зеленський.

Президент визнав, що спочатку війни і до війни це було. "На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів, серед наших партнерів тощо, щоб ми зараз сіли з Росією розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого", - запевняє Зеленський.

Переговори між Україною і РФ

Нагадаємо, раніше видання NBC News повідомило, що Сполучені Штати та Євросоюз почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією. Зокрема йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

Утім, у Вашингтоні не бачать жодних ознак готовності Володимира Путіна до переговорів з Україною. Російський диктатор сподівається на військову перемогу, коли підтримка України з боку Заходу та США ослабне.

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