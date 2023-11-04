Наразі ці обговорення є неформальними, але їхня терміновість зросте за кілька місяців.

Представники Сполучених Штатів та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією.

Як повідомляє NBC News із посиланням на джерела серед високопосадовців США, під час цих обговорень йшлося про те, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися, щоб досягти домовленостей.

За даними видання, одне з таких обговорень відбулось минулого місяця на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Ці дискусії є відображенням ситуації на фронті та політичної ситуації у Європі та США.

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Джерела кажуть, що обговорення почалися на тлі занепокоєння американських і європейських посадовців тим, що війна зайшла в глухий кут, а також можливістю продовжувати надавати допомогу Україні.

В уряді США занепокоєні тим, наскільки менше уваги громадськості привертає війна в Україні з моменту початку конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Посадовці побоюються, що така зміна може ускладнити отримання додаткової допомоги для України.

Також посадовці заявляли, що Україна, ймовірно, матиме час до кінця року або трохи більше, перш ніж розпочнуться більш активні та термінові дискусії про мирні переговори.

Водночас двоє американських чиновників розповіли, що адміністрація Байдена не має жодних ознак готовності російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з Україною. Він все ще сподівається на військову перемогу, коли підтримка України з боку Заходу та США ослабне.

Чи веде Україна переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше заявив, що Україна не веде жодних переговорів "за закритими дверима" з Росією. За його словами, основою "мирної формули" є повага до суверенітету та територіальної цілісності України.

Водночас одіозний екс-радник ОП Олексій Арестович заявив, що влада Російської Федерації намагається вести підкилимні переговори по Україні. Кремль шантажує масованими ударами по об'єктах інфраструктури.

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