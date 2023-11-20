Зеленський вніс до парламенту проект постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо обмежувальних заходів проти РФ та Білорусі.

Президент України Володимир Зеленський пропонує парламенту підтримати рішення про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Російської Федерації та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері на 50 років.

Відповідний проект постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 листопада 2023 року він сьогодні, 20 листопада, вніс до Верховної Ради.

Ним передбачається застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до РФ та РБ в оборонно-промисловій сфері. Йдеться про заборону проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання", з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав.

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Також йдеться про зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями, які стосуються військового призначення та подвійного використання.

Крім того, передбачається заборона передачі резидентам і резидентами РФ та РБ технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, сорти рослин, об'єкти авторського права). Йдеться і про заборону реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ.

Передбачено припинення дії спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 18 листопада підписав укази щодо застосування санкцій до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб.

Під нові санкції потрапили, зокрема, екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов, ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник та колишній народний депутат України Олег Царьов.

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