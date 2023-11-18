Зокрема, обмежувальні заходи запроваджені проти тих, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території, а також тих, хто допомагає російському терору проти України.

Президент України Володимир Зеленський обґрунтував запровадження нових обмежувальних заходів проти фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців. "Введено в дію кілька рішень РНБО щодо санкцій. Майже 40 російських юридичних осіб і понад 100 фізичних осіб. Зокрема, ті, хто причетний до викрадення й депортації українських дітей з окупованої території. А також особи, які в різний спосіб допомагають російському терору проти України", - наголосив Зеленський.

Як відзначив глава держави, Україна посилює тиск на цих осіб.

"Кожен із них повинен відповідати за те, що наробив, і жодного звʼязку цих людей з Україною ми не залишимо", - відзначив Зеленський.

Війна в Україні та санкції

Як повідомляв УНІАН, Зеленський підписав укази щодо застосування санкцій до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб.

Серед різних осіб, під нові санкції потрапили екс-прем’єр-міністр України Микола Азаров, екс-міністр освіти і науки України Дмитро Табачник, російський гауляйтер в Криму Сергій Аксьонов, голова "ЛНР" Леонід Пасічник та колишній народний депутат України Олег Царьов.

Також товариство з обмеженою відповідальністю "Світ кіно", закрите акціонерне товариство Молодіжний оздоровчо-культурний комплекс "Черьомушки", державна бюджетна установа міста Москви "Фінансово-господарське управління мерії Москви".

Також у переліку Фонд-оператор президентських грантів із розвитку громадянського суспільства, Міжрегіональний громадський рух постраждалих у воєнних конфліктах, Всеросійська громадська організація "Молода гвардія Єдиної Росії" та благодійні організації.

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