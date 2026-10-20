Зеленський обговорив з Рубіо три ключові питання для України

Сторони домовилися сконтактувати невдовзі знову.

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо, в ході якої обговорили попередження про російські атаки балістикою. Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Говорив з Марко Рубіо, і це було предметно – по тих питаннях, які мають значення. Вдячний за готовність допомогти та ясну позицію", - зазначив він.

За словами президента, в ході розмови з Рубіо вони обговорили ще перехоплювачі проти балістики, які потрібні для захисту життя та раннє попередження про російські атаки балістикою.

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"Третє – ситуація навколо Starlink/Starshield, яку треба відновити. Звісно, все це на фоні наших дипломатичних зусиль, щоб закінчити цю жахливу війну і постійні вбивства людей. Домовились, що невдовзі сконтактуємо знову для апдейту. Дякую, Марко, за конструктив! Дякую всім в Америці, хто підтримує справедливі підходи!" - наголосив Зеленський.

Заяви Рубіо про війну в Україні

Як повідомляв УНІАН, напередодні Рубіо різко розкритикував президента Зеленського за твердження, що США приховують від України важливі розвідувальні попередження про майбутні атаки російських балістичних ракет. Він зазначив, що Зеленський мав би зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні.

Зеленський та інші високопосадовці України стверджували, що вони не отримували низку розвідувальних попереджень про російські удари балістичними ракетами, проти яких у них є обмежені засоби захисту через нестачу перехоплювачів Patriot.

Американські чиновники також наполегливо запевняли, що США не припиняли обмін розвідданими з Україною і не перешкоджали доступу до системи Starshield.

Також Рубіо зваляв, що залежність Європи від російських енергоносіїв – одна з причин, чому кремлівський диктатор Володимир Путін "зайшов" в Україну. За його словами, російський лідер "вважав, що може це зробити" [розпочати повномасштабне вторгнення]. Він був упевнений, що Європа "нічого з цим не робитиме".

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