Рубіо заперечив, що США припинили надавати дані Україні про удари РФ балістикою, - NYP

Зеленський та інші високопосадовці України стверджували, що вони не отримували низку розвідувальних попереджень про російські удари балістичними ракетами.

Державний секретар Марко Рубіо різко розкритикував президента України Володимира Зеленського за твердження, що США приховують від України важливі розвідувальні попередження про майбутні атаки російських балістичних ракет, повідомляє New York Post.

"Я не знаю, звідки він бере ці відомості і чому він говорить такі речі пресі. Жодної перерви не було. Зеленський мав би зосередитися на тому, щоб покласти край цій війні", - сказав Рубіо журналістам в Узбекистані у відповідь на останню скаргу Зеленського.

Видання поділилося, що Зеленський та інші високопосадовці України стверджували, що вони не отримували низку розвідувальних попереджень про російські удари балістичними ракетами, проти яких у них є обмежені засоби захисту через нестачу перехоплювачів Patriot.

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"Нам допомагають десятки країн. Але лише Сполучені Штати мають цю унікальну розвідінформацію, щоб повідомити нашу сторону, коли Росія застосовує балістичні ракети. І ми її не отримали", - заявив президент України у неділю в програмі "Meet the Press" телеканалу NBC News.

Президент України розповів, що минулого тижня було зафіксовано три випадки перебоїв у надходженні розвідувальної інформації, а кілька українських чиновників зазначили, що подібна проблема виникла у них також у неділю ввечері.

В статті вказується, що американські чиновники наполегливо запевняли видання, що США не припиняли обмін розвідданими з Україною і не перешкоджали доступу до системи "Starshield".

Одне джерело припустило, що Україна перекладає провину за те, що могло піти не так з її боку, тоді як інше зазначило, що запальні коментарі Зеленського не сприяли вирішенню ситуації.

Пригадується, що в недавньому інтерв’ю виданню Breitbart Рубіо також звинуватив Україну в нанесенні ударів по американських енергетичних суднах у Чорному морі.

"Ми стали свідками ударів по енергетичних суднах у Чорному морі. І було багато скарг, адже до нас дзвонять американські компанії й кажуть: "Гей, на тому судні, яке було вражене Україною, була наша нафта". Я не вірю, що Україна навмисно націлювалася на них, але ці судна все одно були вражені. А наш світ і так вже стикається з енергетичною кризою", - розповів держсекретар США.

Інші заяви Рубіо про війну в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що на думку держсекретаря США, залежність Європи від російських енергоносіїв є однією з причин, чому кремлівський диктатор Володимир Путін "зайшов" в Україну. Рубіо пригадав, що Трамп ще під час свого першого терміну президентства попереджав Німеччину, що вони зробили себе вразливими перед російською енергетикою. Він попереджав, що Путін міг використовувати як інструмент шантажу в разі конфлікту.

Також ми писали, що Рубіо наголосив, що питання виборів в Україні є важливим, але не є ключовою причиною продовження війни. Волночас, це не збігається з словами президента США Дональда Трампа, що Україні слід змінити лідера. Окрім цього, держсекретар США прямо не звинуватив Україну в ескалації ударів по РФ, але натякнув на це.

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