Володимир Зеленський наголосив, що влада активно працює з партнерами, щоб вони посилили обмежувальні заходи до РФ.

Президент Володимир Зеленський очікує від Європейського Союзу ухвалення рішень із запобігання обходу Росією фінансових і енергетичних санкцій.

"Активно працюємо, щоб підтримати і посилити чергові санкційні кроки проти Росії - європейські, американські та інших партнерів. Питання дев'ятого санкційного пакету ЄС - в роботі. Очікуємо ще й інших рішень, зокрема щодо схем обходу антивоєнних санкцій, у тому числі, фінансових і енергетичних", - заявив глава держави у вечірньому зверненні.

Санкції ЄС проти Росії: деталі

7 грудня президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила заходи, як можуть бути застосовані, у разі ухвалення країнами-членами, в рамках 9-го пакету санкцій проти Росії.

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Новим пакетом пропонується внести до санкційного списку ще майже 200 фізичних та юридичних осіб, які мають стосунок до ракетних ударів Росії по мирному населенню України, викрадення українських дітей та вивезення їх до Росії, розкрадання української сільськогосподарської продукції. У списку - військові, політики, представники російського оборонпрому.

Також 9-м пакетом передбачено запровадження санкцій ще проти трьох російських банків; застосування нового експортного контролю; додаткових економічних заходів до російського енергетичного та гірничодобувного секторів.

Крім того, пропонується заборонити мовлення в ЄС ще 4 російських телеканалів.