Тепер новий пакет санкцій повинні узгодити держави-члени в Раді ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала 9 пакет санкцій проти Росії.

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн цей пакет передбачає: накладення санкцій на майже 200 фізичних і юридичних осіб, а також 3 російських банки; обмеження доступу РФ до безпілотників через потенційних постачальників з третіх країн, як, наприклад, Іран; нові заходи контролю експорту, включаючи товари подвійного призначення – включаючи певні хімічні компоненти, нервово-паралітичні речовини, електроніку і програмне забезпечення, які можуть бути використані у військових цілях; зняття з ефіру ще чотирьох каналів пропаганди.

До того ж, Єврокомісія пропонує додаткові обмеження проти енергетичного і гірничодобувного сектора, включаючи заборону інвестицій в нові видобувні потужності в Росії.

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"Ми також протидіємо російській пропагандистській машині, пропонуючи вилучити з ефіру ще чотири канали і пропонуємо більше економічних заходів проти російського енергетичного і видобувного сектора", - зазначила глава ЄК.

Тепер новий пакет санкцій повинні узгодити держави-члени в Раді ЄС.

Санкції проти Росії: деталі

Наприкінці травня 2022 року лідери країн ЄС домовилися про введення заборони на експорт російської нафти.

3 грудня Рада Європейського Союзу прийнла рішення про встановлення граничної ціни на нафту, що експортується з Росії, на рівні 60 доларів США за барель.

5 грудня 2022 року нафтові санкції ЄС проти Росії вступили в силу.

Коментуючи рішення про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель, президент України Володимир Зеленський зазначив, що це слабка позиція.