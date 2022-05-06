Законом затверджується перелік відповідних актів органів держвлади і органів державного управління Союзу РСР, що не застосовуються на території України.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про дерадянізацію законодавства України.

Про це у Facebook повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ну що ж, відтепер в законодавстві України: немає згадки про "перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції"; немає прагнення втілювати в життя "ленінські ідеї побудови комуністичного суспільства"; немає посилання на програми, розроблені комуністичною партією; немає пріоритету в правах комсомольців, комуністів та інших "таваріщєй"; "вичищено" майже 1200 актів органів державної влади та управління Союзу РСР, Української РСР (Української СРР)", - йдеться у повідомленні.

За словами Стефанчука, Кабміну дано доручення найближчим часом провести те саме на своєму рівні, а також напрацювати нові Трудовий кодекс, Житловий кодекс та Кодекс про адміністративні проступки.

Він подякував народним депутатам, які допомагали розробляти цей закон та проголосували за його прийняття.

"Ми разом зробили те, що не спромоглися зробити народні депутати за попередні 30 років незалежності", - наголосив голова ВР.

Як повідомляв УНІАН, 21 квітня Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України (№4284).

За це рішення проголосували 293 народних депутати.

Законом затверджується перелік відповідних актів органів держвлади і органів державного управління Союзу РСР, що не застосовуються на території України. У цьому переліку 929 законодавчих актів.

Зокрема це Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання 7 жовтня 1977 року) (із наступними змінами).

Також затверджується перелік актів органів держвлади та органів державного управління Української РСР (Української СРР), що не застосовуються на території України. Там міститься 258 законодавчих актів.

Серед них - Закон Української РСР від 5 липня 1991 року № 1295-XII "Про Президента Української РСР".

Також законом, зокрема Житловий кодекс Української РСР перейменовується на Житловий кодекс України.

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