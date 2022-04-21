Згідно з ним, такими, що не застосовуються на території України, визнаються близько 1 тисяч 200 актів органів влади СРСР та УРСР.

Верховна Рада України ухвалила Закон про дерадянізацію законодавства України (№4284).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 293 народних депутати.

Законом передбачається, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, фізичні та юридичні особи мають враховувати, що на території України не застосовується ряд актів органів держвлади і органів державного управління Союзу РСР та ряд актів органів держвлади і органів державного управління Української РСР, окрім їх положень, що не суперечать Конституції України і Закону України "Про правонаступництво".

Ці акти стосуються суверенітету України та її територіальної цілісності в межах чинного державного кордону України, визначеного Конституцією України та законами України, а також міжнародними договорами України; адміністративно-територіального устрою України, а також опису, нагородження, правил носіння та передачі орденів, медалей, орденських стрічок та стрічок медалей на планках, знаків розрізнення, почесних звань, звань Української РСР.

Так, законом затверджується перелік відповідних актів органів держвлади і органів державного управління Союзу РСР, що не застосовуються на території України. У цьому переліку 929 законодавчих актів.

Зокрема це Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик (прийнята на позачерговій сьомій сесії Верховної Ради СРСР дев'ятого скликання 7 жовтня 1977 року) (із наступними змінами).

Також затверджується перелік актів органів держвлади та органів державного управління Української РСР (Української СРР), що не застосовуються на території України. Там міститься 258 законодавчих актів.

Серед них - Закон Української РСР від 5 липня 1991 року № 1295-XII "Про Президента Української РСР".

Також законом, зокрема Житловий кодекс Української РСР перейменовується на Житловий кодекс України.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Заборона комуністичної символіки в Україні

У травні 2015 року в Україні розпочалась декомунізація – процес позбавлення від радянської ідеології. У рамках закону під забороною опинилася вся радянська символіка, а населені пункти, названі на честь "червоних" діячів, були перейменовані.

У липні 2019 року КСУ підтвердив конституційність закону. Тоді автори рішення наголосили на тотожності комуністичного й нацистського режимів, оскільки обидва заперечували існування незалежної України та переслідували її прихильників.

Після прийняття рішення про декомунізацію по всій Україні пройшла хвиля повалення пам'ятників Леніну.

Друга хвиля декомунізації та дерусифікації в Україні почалася після повномасштабного вторгнення Росії.

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