Зеленський поговорив з Віткоффом і Кушнером: подробиці розмови

Сторони, зокрема, обговорили результати зустрічі у Флориді.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову із представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили, зокрема, результати зустрічі команд у Флориді. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Фактично постійно наші команди у комунікації. Готуємо також наступні кроки у дипломатії. Постійно інформуємо партнерів про реальну ситуацію з російськими обстрілами, які не припиняються ні на хвилину, і питання ППО", - йдеться у дописі.

Президент наголосив, що саме від позиції Америки тут багато чого залежить. Адже Україна, за його словами, "і надалі готова працювати конструктивно, чесно і на реальний результат".

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Зеленський зазначив, що "мир приходить тільки завдяки силі і співпраці, що будується на довірі".

"Все зі свого боку для цього робимо і для того, щоб позиція Америки була сильною та допомагала наблизити мир, якого всі, окрім Росії, чекають уже понад чотири з половиною роки", - додав він.

Зустріч української і американської делегацій у Маямі

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з українцями в Маямі зять президента США Джаред Кушнер хотів, щоб українці припинили завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах і наголошував на цьому проханні адміністрації Сполучених Штатів. За даними Reuters, ідея полягала в тому, що США могли б знову звернутися до Росії й сказати: "Бачите, українці припинили завдавати ударів, а ми надали вам цю угоду. Тепер ваша черга щось зробити".

Також, за інформацією The Washington Post, на цій зустрічі йшлося про новий план закінчення війни, який готують США і Європа. Він нібито передбачає гарантії безпеки для України, фінансування її відбудови та економічні стимули для Росії.

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