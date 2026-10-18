Зеленський заявив, що США відновили передачу розвідданих Україні, - Bloomberg

Також президент висловив сподівання, що переговори зі США можуть відбутися вже цього тижня.

Сполучені Штати Америки відновили обмін розвідувальними даними з Україною. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у неділю, 18 жовтня, в інтерв'ю програмі "Зустріч із пресою" на каналі NBC, пише Bloomberg.

Як зазначається, президент заявив, що США знову обмінюються розвідувальними даними після того, як це було заблоковано протягом "певного періоду часу". При цьому не повідомляється, коли саме відновився процес надання розвідданих Україні.

Крім того, український лідер висловив сподівання, що переговори зі США можуть відбутися вже цього тижня.

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