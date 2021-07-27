Президент очікує, що на всіх рівнях у ЗСУ, МОУ та структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, "яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України".

Президент Володимир Зеленський прокоментував своє рішення про звільнення Головнокомандувача Збройними силами України Руслана Хомчака.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, це рішення президента є продовженням розпочатих кадрових змін у Міністерстві оборони та в секторі безпеки.

Зазначається, що Зеленський вважає безумовним пріоритетом здатність керівників усіх рівнів на сто відсотків виконувати завдання, необхідні для захисту України від збройної агресії.

"Сфера оборони має функціонувати стабільно, скоординовано, з чіткою перспективою та без непорозумінь між керівниками", - заявив президент.

Він наголосив на необхідності активізації роботи як у Міноборони, так і в ЗСУ.

Глава держави закликав не розглядати ротації чи заміну керівників "як щось надзвичайне".

"Якщо є потреба змінити керівний погляд на конкретному напрямку, це потрібно робити", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що очікує, що на всіх рівнях у ЗСУ, МОУ та структурах сектору безпеки буде налагоджена взаємодія, "яка допоможе не припускатися помилок і дасть змогу підвищити ефективність захисту України".

"Очікую від керівництва Міністерства оборони та Збройних сил якіснішої взаємодії та чіткішого окреслення перспектив для кожного українського військового – як на професійному, так і на соціальному рівні", - підсумував президент.

Звільнення Хомчака: що відомо

Сьогодні, 27 липня, на брифінгу прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров повідомив про звільнення Хомчаката призначення на його посаду командувача військами оперативного командування "Північ" Валерія Залужного. Хомчак перейде на посаду першого заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Відповідно, з цієї посади звільнено чинного заступника секретаря РНБО Михайла Коваля.

Автор: Антоніна Доломанжи