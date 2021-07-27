Зокрема, в СБУ зміни пов'язані з реформою та необхідністю посилити боротьбу з контрабандою, а у МОУ - із побутовим, інформаційним забезпеченням, а також забезпеченням озброєнням.

В Офісі президента пояснили мету кадрових змін в Службі безпеки України та Міністерстві оборони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив прес-секретар президента України Сергій Никифоров.

Він нагадав, що нещодавно у Службі безпеки України відбулися кадрові зміни на всіх рівнях.

Зокрема, Руслана Баранецького та Василя Малюка звільнено з посад перших заступників голови СБУ, Сергія Андрущенка переведено на посаду першого заступника голови СБУ.

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Водночас голова СБУ Іван Баканов звільнив начальника управління внутрішньої безпеки Андрія Наумова та начальника економічної контррозвідки Андрія Трепілка.

"Мотивація цих кадрових змін дуже проста: президент вимагає від СБУ активнішої боротьби з контрабандою. Питання тут не лише в тому, що контрабанда - це пряме порушення українського законодавства та недоотримання коштів бюджетом України, а й в тому, що контрабанда загрожує економічній стабільності нашої країни, тому що робить компанії, які працюють "в білу", неконкурентноздатними..." - зазначив Никифоров.

Він також додав, що інша частина кадрових рішень в СБУ пов’язана з реформою відомства, яка наразі триває та полягає зокрема у позбавленні СБУ функцій боротьби з економічними злочинами.

Крім того, прес-секретар прокоментував й кадрові зміни в Міноборони.

Никифоров нагадав, що 21 липня уряд звільнив трьох заступників міністра: Олександра Миронюка, Ігоря Старобінського та Ігоря Халімона, які відповідали за побутове, інформаційне забезпечення, а також забезпечення озброєнням.

"Мета президента зрозуміла - він хоче, щоб сучасний солдат, який ризикує власним життям, мав гідні умови служби, щоб тримав у руках сучасну та надійну зброю або обладнання... Напрямок комунікацій, президент вважає, треба підсилити", - пояснив він.

За словами Никифорова, кандидатури наступників на ці посади наразі перебувають на фінальній стадії узгодження та проходять перевірки.

Він пообіцяв, що до кінця тижня імена кандидатів будуть оприлюднені.

Автор: Антоніна Доломанжи