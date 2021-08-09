Командувачем Повітряних Сил призначено генерал-майора Миколу Олещука, командувачем Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського.

Під час відвідування острова Зміїний президент Володимир Зеленський представив новопризначених командувачів у Збройних Силах України.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Зеленський заслухав доповідь командувача Військово-Морських Сил ЗСУ про морську ситуацію в зоні відповідальності.

Він також представив генералів та офіцерів, призначених на керівні посади у ЗСУ.

"Моїми указами призначено на посади: командувача Повітряних Сил – генерал-майора Миколу Олещука, командувача Десантно-штурмових військ – полковника Максима Миргородського", – сказав Зеленський.

Як розповів Глава держави, полковник Максим Миргородський був командиром 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Він – перший учасник війни на сході України, який став повним лицарем ордена Богдана Хмельницького.

"Також я погодив, і наказом міністра оборони призначено на посади: командувача оперативного командування "Південь" – генерал-майора Андрія Ковальчука, командувача оперативного командування "Схід" – генерал-майора Олега Мікаца, командувача оперативного командування "Захід" – полковника Сергія Літвінова, заступника начальника Генерального штабу – полковника Володимира Коваля. Це досвідчені офіцери, і, найголовніше, що є зараз нашим підходом, усі вони мають бойовий досвід", – наголосив президент.

Зеленський зазначив, що генерал-майор Андрій Ковальчук має звання Героя України. Під час активних боїв на Донбасі він командував 80-ю аеромобільною бригадою. Учасник оборони Луганського аеропорту. Двічі поранений. Нагороджений двома орденами Богдана Хмельницького.

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Генерал-майор Олег Мікац з вересня 2014 року керував обороною Донецького аеропорту, вважається одним з ключових командирів у цих боях.

Полковник Сергій Літвінов за особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, мужність і самовідданість, виявлені під час бойових дій, високий професіоналізм і зразкове виконання службових обов'язків нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Зміна керівництва ЗСУ

Наприкінці липня президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про зміну начальника Генерального штабу Збройних Сил України, командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та командувача Операції об'єднаних сил. Відповідно, з посад звільнені Сергій Корнійчук, Євген Мойсюк та Володимир Кравченко.

Сергій Шаптала був призначений начальником Генерального штабу ЗСУ, Олександр Павлюк – командувачем операції Об'єднаних сил.

Також з посади головнокомандувача Збройних сил України пішов Руслан Хомчак. Його замінив командувач оперативного командування "Північ" Валерій Залужний.

Автор: Світлана Закелова