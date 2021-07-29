Зеленський зауважив, що заходи нацспротиву будуть здійснюватись як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони "Про основи національного спротиву" та про зміни до закону "Про чисельність Збройних сил України".

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія підписання документів відбулась під час заходів з нагоди дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України у Житомирській області. Виступ глави держави транслювався на Facebook-сторінці Офісу президента.

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"Наступним і надзвичайно важливими етапом розвитку ССО має стати реалізація двох нових законів, які були внесені мною до парламенту як невідкладні і ухвалені конституційною більшістю, – це закони про основи національного спротиву та збільшення чисельності ЗСУ", - заявив він.

За словами глави держави, створення в Україні системи нацспротиву є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятись і не допустить подій 2014 року, і що "захист України для нас – це наша всенародна справа".

"Цей закон передбачає комплекс важливих заходів, що мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення України до національного спротиву, він дозволяє у разі потреби залучити все населення України до захисту своєї нашої рідної землі, свого краю, своєї родини та згуртувати всіх українців навколо цих важливих пріоритетних ідей", - додав він.

Зеленський зауважив, що заходи нацспротиву будуть здійснюватись як на підконтрольній, так і на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

"Ці закони мають безпосереднє відношення до сил спецоперацій, які отримають важелі для розбудови руху опору та зможуть поповнити свої лави новими фахівцями…я з радістю підписую ці два важливі закони для нас, для України, для нашої героїчної армії", - наголосив президент.

Нагадаємо, закони про "Про основи національного спротиву" та "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про чисельність Збройних сил України" парламент ухвалив 16 липня.

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Автор: Костянтин Гончаров