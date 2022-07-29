Президент висловив упевненість, що під керівництвом Віктора Хоренка ССО матимуть багато здобутків і перемог.

Президент, верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський представив особовому складу нового командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил - бригадного генерала Віктора Хоренка.

Про це Командування Сил спецоперацій ЗСУ повідомляє у Facebook.

Під час представлення Зеленський висловив упевненість, що під керівництвом Хоренка ССО матимуть багато здобутків і багато перемог.

"І ми наближатимемо перемогу щодня", – наголосив він.

Як повідомляв УНІАН 25 липня президент звільнив командувача Сил спеціальних операцій Збройних сил України Григорія Галагана, який обіймав цю посаду з 25 серпня 2020 року, і призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Того ж дня Зеленський заявив, що Галаган призначений першим заступником керівника Центру спецоперацій "А" СБУ.

Нардеп Олексій Гончаренко зазначав, що Хоренка на посаду рекомендував очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

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