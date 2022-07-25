Президент України підписав два укази.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та призначив Віктора Хоренка.

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави.

В указах не вказані причини кадрових змін.

Нардеп Олексій Гончаренко написав у Telegram, що Хоренка на посаду рекомендував очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олексій Буданов.

Народний обранець додав, що раніше Хоренко командував спецрезервом ГУР.

Нагадаємо, Григорія Галагана призначили командувачем ССО української армії 25 серпня 2020 року.

Раніше стало відомо, що 25 липня Володимир Зеленський своїм указом звільнив з посади першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка.

ЗМІ звинувачували Демченка у тому, що під час роботи на посаді заступника міністра закордонних справ він займався лобіюванням підписання "Харківських угод", згідно з якими Україна продовжила термін перебування Чорноморського флоту РФ у Криму.

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