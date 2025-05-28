Попри те, що у росіян чимало переваг для виробництва і застосування дронів, Україна у деяких речах попереду, повідомив президент.

Сказати, що росіяни програють на полі бою війну дронів, буде неправдою, водночас у деяких речах Україна попереду. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з журналістами, яка відбулася 27 травня.

"Щодо застосування далекобійних речей: я думаю, що ми в деяких речах кращі. І то, давайте чесно, коли починали, то в них (росіян, - ред.) і ракети, і балістика – все це було. І всі ці розробки іранці їм просто віддали. І дрони тощо. Нам ніхто нічого просто так не віддавав. Є такий приклад, чому я вважаю, що в деяких речах ми попереду. Я просто не хочу говорити, в яких… Наприклад, вони досі передають "ось щось було уражене" у них – військовий завод або склад – знову "Нептуни". Хоча там давно вже не "Нептуни"", - зазначив президент.

За його словами, у цілому в Україні "непогано працює лінія дронів як проєкт". Крім того, повідомив він, у нас "непогана історія" у знищенні ворожої бойової техніки "порівняно з рускіми".

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"Але сказати, що вони програють на полі бою війну дронів – це неправда… Є відповідні виклики. І Китай, і мавіки, і оптоволокно. Але нічого. Я думаю, що ми збільшимо наші спроможності, що партнери підтримують", - підкреслив він.

Зеленський пояснив, що для росіян перевага у тому, що Китай продає їм дрони, а також "є відповідні виробництва і на території Росії – там, де є і представники Китаю"

"Китайський мавік відкритий для "рускіх", і він закритий для українців. Тому коли, наприклад, кажуть, чи допомагає Китай "рускім" - а як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі, для ЄС і для іншої Європи, скажімо так. А для "рускіх" є така можливість. Мало того, є відповідні виробництва і на території Росії – там, де є і представники Китаю", - розповів глава держави.

Він додав, що в Україні тим часом є багато "наших людей, які хочуть виробляти мавіки", і самі бригади виробляють їх.

"Бригади отримують фінанси. У них зараз на рахунках десь 16-20 мільярдів гривень. У них просто є ці гроші, які вони ще не використали. І вони можуть купувати не 50, або отримувати 50, а можуть обирати. І ви знаєте, що всі хочуть, щоб їм платили, і хочуть виробляти, але не все так просто", - наголосив президент.

Українські і російські дрони: важливі новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Україна втрачає ініціативу у кількості дронів. За словами військовослужбовця Ігора Луценка, виникли питання з масштабуванням процесів. На його думку, потрібно створювати великі виробництва, щоб робити "значні прориви на певних ділянках безпілотних технологій". Він додав, що для масштабування рішень найкращим варіантом буде залучення бізнесу, зокрема це стосується питання захисту інфраструктури України.

Видання The Times писало, що у 2025 році війна в Україні переживає кардинальні зміни "через невеликі смертоносні дрони в повітрі". FPV-дрони, особливо з оптоволоконним керуванням, стали найнебезпечнішою зброєю на фронті. І Москва вийшла в лідери з їх виробництва та використання. Ці дрони масово застосовуються по всій 1200-кілометровій лінії фронту, змінюючи її фізичну структуру, тактику бою та логістику.

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