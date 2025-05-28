Технопарк "Елма" в Зеленограді виробляє оптику та електроприлади.

Сьогодні дрони знову атакували територію Росії, під удар потрапило підприємство з виробництва БПЛА, а також технопарк у Підмосков'ї.

Як пишуть російські телеграм-канали, було атаковано підприємство "Кронштадт" у підмосковній Дубні. Згідно з інформацією на сайті підприємства, воно "понад 15 років займається розробкою інженерних та інформаційних технологій в індустрії безпілотників.

У мережі поширюються відео атаки, зокрема, момент падіння безпілотника на територію підприємства.

Відео дня

Крім того, було атаковано технопарк "Елма" в Зеленограді під Москвою. Він розташований за 43 км від Москви і розташований на площі понад 60 000 кв. м. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки, науково-дослідна діяльність, сфера інформаційних технологій.

У Міноборони РФ повідомили, що за ніч збили 296 українських безпілотників. Дрони збили над територіями Московського регіону, Брянської, Бєлгородської, Володимирської, Воронезької, Іванівської, Калузької, Курської, Орловської, Рязанської, Смоленської, Тверської, Тульської областей.

Зокрема, у Брянській області російські військові збили щонайменше 59 безпілотників, там пошкоджено три багатоквартирні житлові будинки, торгові приміщення та автомобілі. У Московській області за ніч збили 42 безпілотники, пошкоджено три житлові будинки. Своєю чергою мер Москви Сергій Собянін упродовж ночі повідомляв про збиті українські безпілотники, що летіли на столицю. Загалом, за його твердженням, знищено 33 дрони.

План "Килим" запроваджували в московських аеропортах і в аеропортах Володимира, Іванова, Калуги, Костроми і Ярославля.

Удари по Росії

Минулого тижня дрони атакували місто Єлець у Липецькій області Росії, під удар потрапив завод "Енергія". Уражене підприємство є одним із найбільших у Росії виробників хімічних джерел струму. Зокрема, там виготовляють батареї для модулів, які є компонентом авіаційних бомб.

Унаслідок удару було зафіксовано серію вибухів. Після атаки на об'єкті спалахнула пожежа, а пізніше супутникові знімки показали значні руйнування.

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