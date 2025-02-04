За його словами, відмовлятися від них країна не буде.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі країна не може повернути всі території, які окупувала Російська Федерація.

В інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану український лідер сказав, що наявні обсягти допомоги від партнерів не дозволяють повністю витіснити окупаційні війська РФ з території України. За його словами, не можна втрачати мільйони людей "заради результату, що може й не настати".

Водночас Зеленський виступив проти порушення Конституції та "присяги, яку давали тим, хто віддав своє життя заради країни". Повертати окуповані території можна за допомогою комбінованого підходу - політичним та дипломатичним шляхами:

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"Ми все одно повернемо нашу землю, тому що ми праві. І ми не порушили жодного аспекту в міжнародному й моральному праві".

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