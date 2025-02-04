Точна кількість військовополонених українських захисників залишається невідомою.

У війні з Росією загинули приблизно 45 100 українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Пірсу Моргану.

Крім того, президент розкрив кількість поранених. За його словами, йдеться про біля 390 тисяч випадків поранень.

"Є люди, які отримали поранення, але потім повернулися на передову і знову отримали поранення. Тобто кількість поранень вища, ніж кількість поранених людей", – додав президент.

Відео дня

Він додав, що точна кількість військовополонених українських захисників залишається невідомою. Йдеться про тисячі людей.

Тисячі людей також вважаються зниклими безвісти під час бойових дій. Достеменно не відомо, що з ними сталося.

Втрати Україні на війні

Точна кількість загиблих і поранених військових в Україні не розкривається. Щодня зʼявляється інформація про загибель захисників з різних регіонів України.

3 лютого стало відомо, що на війні з окупантами загинув співзасновник і командир підрозділу "Гострі картузи" Антон Спіцин. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.

Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати захисника.

Того ж дня у 831-й бригаді тактичної авіації повідомили про загибель 24-річного українського пілота Івана Болотова. У бригаді наголосили, що Болотов був грамотним та досвідченим воїном, який боровся з росіянами на всіх напрямках фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: