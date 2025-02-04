У війні з Росією загинули приблизно 45 100 українців. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтервʼю Пірсу Моргану.
Крім того, президент розкрив кількість поранених. За його словами, йдеться про біля 390 тисяч випадків поранень.
"Є люди, які отримали поранення, але потім повернулися на передову і знову отримали поранення. Тобто кількість поранень вища, ніж кількість поранених людей", – додав президент.
Він додав, що точна кількість військовополонених українських захисників залишається невідомою. Йдеться про тисячі людей.
Тисячі людей також вважаються зниклими безвісти під час бойових дій. Достеменно не відомо, що з ними сталося.
Втрати Україні на війні
Точна кількість загиблих і поранених військових в Україні не розкривається. Щодня зʼявляється інформація про загибель захисників з різних регіонів України.
3 лютого стало відомо, що на війні з окупантами загинув співзасновник і командир підрозділу "Гострі картузи" Антон Спіцин. Він боронив Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ.
Під час виконання бойового завдання спецпризначенець отримав поранення. Лікарі боролися за його життя, але не змогли врятувати захисника.
Того ж дня у 831-й бригаді тактичної авіації повідомили про загибель 24-річного українського пілота Івана Болотова. У бригаді наголосили, що Болотов був грамотним та досвідченим воїном, який боровся з росіянами на всіх напрямках фронту.