Президента Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.
Про це глава держав повідомив у Telegram. За його словами, країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики.
"Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод. Окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній", - зазначив він.
Зеленський поінформував, що буде підписано міжурядову угоду про підтримку українського ОПК. Також в ході візиту сторони обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту.
"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", - додав президент.
Засідання європейських лідерів у Лондоні
Видання Аpnews раніше писало, що лідери з усієї Європи збираються в англійському заміському особняку в четвер на саміт, затьмарений хвилюваннями щодо того, чи залишаться США надійним союзником, якщо Дональд Трамп отримає друге президентство.
Зокрема, за даними видання, новообраний прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер збирає близько 45 глав урядів для обговорення питань міграції, енергетичної безпеки та загрози з боку Росії, оскільки він прагне відновити відносини між Великобританією та її сусідами з Євросоюзу. Він розповість зібранню Європейського політичного співтовариства, що Велика Британія планує "взяти на себе більш активну та більшу організаторську роль на світовій арені", особливо допомагаючи Україні боротися зі вторгненням Росії.