Біля трапу літака Зеленського зустрічав Залужний. В ході візиту буде підписано міжурядову угоду про підтримку українського ОПК.

Президента Володимир Зеленський прибув до Великобританії для участі в саміті Європейської політичної спільноти.

Про це глава держав повідомив у Telegram. За його словами, країни європейського простору вчетверте збираються на саміт Європейської політичної спільноти обговорити спільні теми та виклики.

"Я прибув до Великої Британії для участі в саміті, двосторонніх зустрічей із партнерами, підписання нових безпекових угод. Окрема програма – щодо наших відносин із Великою Британією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом ІІІ, прем'єр-міністром Кіром Стармером, урядовцями, керівниками оборонних компаній", - зазначив він.

Відео дня

Зеленський поінформував, що буде підписано міжурядову угоду про підтримку українського ОПК. Також в ході візиту сторони обговорять майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту.

"З перших днів повномасштабного вторгнення Велика Британія була на крок попереду в рішучості щодо підтримки України. Саме така рішучість потрібна, щоб зупинити російський терор", - додав президент.

Засідання європейських лідерів у Лондоні

Видання Аpnews раніше писало, що лідери з усієї Європи збираються в англійському заміському особняку в четвер на саміт, затьмарений хвилюваннями щодо того, чи залишаться США надійним союзником, якщо Дональд Трамп отримає друге президентство.

Зокрема, за даними видання, новообраний прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер збирає близько 45 глав урядів для обговорення питань міграції, енергетичної безпеки та загрози з боку Росії, оскільки він прагне відновити відносини між Великобританією та її сусідами з Євросоюзу. Він розповість зібранню Європейського політичного співтовариства, що Велика Британія планує "взяти на себе більш активну та більшу організаторську роль на світовій арені", особливо допомагаючи Україні боротися зі вторгненням Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: