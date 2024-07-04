Колишній головнокомандувач української армії сьогодні перетнув кордон нашої держави.

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відбув до Великобританії, де працюватиме послом України в цій державі.

Про це повідомив голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак у Facebook. "Сьогодні (4 липня, - Ред.) в 11.55 через пункт пропуску Краковець Валерій Залужний пересік кордон України. Початок дипломатичної карʼєри. Побажаємо йому удачі!", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 9 травня 2024 року президент України Володимир Зеленський призначив колишнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного надзвичайним і повноважним послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії.

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8 лютого 2024 року Зеленський звільнив Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Президент України тоді пояснив, що Україна не змогла досягти успіху "на землі" у війні проти Росії у 2023 році, тому українській армії потрібні зміни.

Зеленський зауважував, що є "відчуття стагнації" на південних напрямках фронту та складнощі в боях на Донеччині і це вплинуло на загальний настрій українців - вони стали рідше говорити про перемогу.

Зеленський переконував, що про політику не йдеться. За його словами, мова про систему нашої армії, про менеджмент у Збройних силах України та про залучення досвіду бойових командирів цієї війни. Йшлося і про перезавантаження генералітету, про те, що штаби всіх рівнів мають знати й відчувати фронт так само, як солдати на "нулі".

У лютому 2024 року Bloomberg повідомив, що провал українського контрнаступу, що почався ще влітку 2023 року, тільки посилив напруженість між головнокомандувачем ЗСУ і президентом.

Причин для розбіжностей було кілька. Залужний активно виступав за нову хвилю мобілізації і обганяв президента в рівні довіри населення, що тільки ускладнювало їхні стосунки. Також він звинувачув уряд у тому, що не дає нормально комплектувати армію.

Bloomberg зазначав, що Зеленський намагався прибрати генерала Залужного із займаної ним посади, але у нього не вийшло раніше. На початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що Залужний отримав посаду посла України у Великій Британії і вже завершує підготовку до дипломатичної роботи.

Кулеба зазначав, що розуміє підвищений інтерес до цієї теми, але наголосив, що всіх послів оцінюють однаково - за результатами. Він побажав новому послу в Сполученому Королівстві насамперед успіхів і результатів у дипломатичній роботі заради нашої держави.

Ще в березні 2024 року полковник британської армії у відставці, відомий військовий експерт Глен Грантзазначав, що Валерій Залужний на посаді посла у Лондоні навряд чи зможе істотно змінити масштаб військової допомоги Україні з боку Великої Британії. Він зазначав, що його завданням є зберегти та укріпити вже наявну підтримку.

При цьому наголошував, що роль генерала Залужного - це роль посла, а не прославленого аташе з питань оборони. І тому важливо розуміти, що роль посла набагато складніша. У Британії це ще більше ускладнюється через децентралізовану структуру влади, де прийняття рішень розпорошене між різними центрами влади. Грант висловив сумнів, що у Залужного знайдеться достатньо сил і переконливих аргументів, щоб заручитися додатковою підтримкою Британії.

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