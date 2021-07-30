Посада посла України при Організації Північноатлантичного договору залишалася вакантною з серпня 2019 року.

Президент України Володимир Зеленський призначив Наталію Галібаренко головою місії України при НАТО.

Відповідний указ №334/2021 від 30 липня розміщено на сайті глави держави.

"Призначити Галібаренко Наталію Миколаївну главою місії України при НАТО", - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, до серпня 2019 року послом України при НАТО був Вадим Пристайко, але відтоді нового посла України при НАТО не призначали.

Нова глава Місії України при НАТО

Галібаренко, 1978 року народження, закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

На дипломатичній службі перебуває з 2000 року. Зокрема, з жовтня 2012 року по березень 2014 року була Заступником Постійного Представника України при міжнародних організаціях у Відні (Австрія).

З березня 2014 року до грудня 2015 року – перший заступник Міністра закордонних справ.

З серпня 2015 року до липня 2020 року обіймала посаду посла у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

Автор: Костянтин Гончаров