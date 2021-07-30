Раніше Лукашенко зі словами "навіщо нам там тримати купу дипломатів" доручив звернути увагу на диппредставництва в Європі.

Олександр Лукашенко звільнив Олександра Міхневича з посади Постійного представника Білорусі при Європейському Союзі, Європейській спільності з атомної енергії та за сумісництвом при Організації Північноатлантичного договору.

Про це повідомляє прес-служба президента Республіки Білорусь.

Він також звільнив Міхневича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла Білорусі в Бельгії та за сумісництвом у Люксембурзі у зв'язку з виходом у відставку, підписавши 29 липня відповідний указ №296.

Білорусь і Євросоюз: санкції та дипломатичні питання

Раніше Лукашенко доручив "серйозним чином" підійти до питання кадрового комплектування білоруських диппредставництв у Європі.

"Роман Олександрович та Ігор Петрович (прем'єр-міністр Роман Головченко і глава Адміністрації Президента Ігор Сергієнко - УНІАН), треба серйозно подивитися на наші диппредставництва в Європі. Ви, як колишній дипломат (мова про Головченка - УНІАН), я часто вам про це говорю, знаєте це не з чуток. Слухайте, ну навіщо нам там тримати купу дипломатів, якщо ми взагалі з ними не торгуємо, а політичні відносини, дипломатія, ну, вона не просто відсутня, вона на шкоду державі", - заявив Лукашенко 20 липня на нараді з пріоритетів зовнішньої політики на сучасному етапі.

"Якщо там треба один посол і помічник, ну залиште їх, зніміть їм двокімнатну квартиру і нехай працюють. Піде - додамо. Треба просто з точки зору життя і практики до цього підійти. Що ми щоки надуваємо і намагаємося роздувати ці дипломатичні представництва. ... Сьогодні як ніколи важливо працювати там, де нас чекають, де створений серйозний заділ. До речі, на відміну від ситої та затишної Європи, заблукалих серед наших дипломатів в цих країнах, на які ми орієнтуємося зараз, взагалі одиниці. Тому що там люди зайняті справжньою справою, показують результат, а не бігають по мітингах і не постять в деструктивних соціальних мережах", - додав Лукашенко.

Читайте такожБілорусь закрила кордон для українців: як туди можна потрапитиЗ 2020 року Європейський союз застосував щодо Білорусі низку економічних санкцій, зокрема, у зв'язку з придушенням мирних протестів, фальсифікацією результатів президентських виборів, зростанням кількості порушень прав людини, а також через примусову посадку літака Ryanair у Мінську 23 травня 2021 року і затримання Романа Протасевича.

У червні 2021-го Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля та у відповідь на європейські санкції заявило про кілька кроків:

Білорусь припиняє участь в ініціативі ЄС "Східне партнерство";

Білорусь починає реалізацію процедури припинення дії Угоди про реадмісію з ЄС (таким чином, Білорусь фактично відмовилася приймати назад мігрантів, які перейшли кордон ЄС з боку Білорусі);

Білорусь забороняє в'їзд у країну представникам європейських структур та особам з Євросоюзу, які сприяли запровадженню санкцій.

Читайте також"Дружня допомога": Україна подарує Литві колючий дріт для захисту від нелегалів з БілорусіКрім того, МЗС тоді відкликав постійного представника Білорусі при ЄС для консультацій і рекомендував постійному представнику ЄС у Мінську виїхати для консультацій до Брюсселя.

Після запровадження чергових санкцій Лукашенко в липні заявляв, що Білорусь проводить диверсифікацію в економіці, а з ЄС вона й раніше не дуже торгувала.

"Ми працюємо на своїх ринках, як це було. Завдяки тому, що ми не розірвали зв'язки, нам вдається в цей дуже складний час якось дертися в економіці. Ми витримаємо", - зазначив він.

Також нещодавно, в липні, міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс заявила, що її країна не відправлятиме нового посла в Білорусь, оскільки не розцінює Олександра Лукашенка як законного президента.

Автор: Катерина Комолова