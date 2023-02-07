Головою Дніпропетровської облдержадміністрації призначено Сергія Лисака, Запорізької області – Юрія Малашка, Херсонської області – Олександра Прокудіна.

Президент Володимир Зеленський призначив нових голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської обласних державних адміністрацій.

Відповідні укази №65/2023, №66/2023 та №67/2023 були опубліковані на сайті глави держави у вівторок, 7 лютого.

Зокрема, головою Дніпропетровської облдержадміністрації призначено Сергія Лисака, Запорізької області - Юрія Малашка, Херсонської області - Олександра Прокудіна.

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Нові призначення

Як повідомляв УНІАН, 24 січня президент звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій.Зокрема, було звільнено Валентина Резніченка з посади голови Дніпропетровської ОВА, Олександра Старуха - з посади голови Запорізької ОВА, Дмитра Живицького - з посади голови Сумської ОВА, Ярослава Янушевича - з посади голови Херсонської ОДА.

Також президент звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Іншим указом він призначив його заступником керівника Офісу президента.

Вчора у відеозверненні Володимир Зеленський попередив, що у низці регіонів - прикордонних та прифронтових - тепер призначатимуться керівники із воєнним досвідом, які знайомі з управлінською роботою на посадах у місцевій та центральній владі.

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