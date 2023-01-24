Одного з них - Олексія Кулебу - призначив заступником керівника Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій.

В указі президента №37/2023 зазначається, що Валентина Резніченка звільнено з посади голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншим указом (№38/2023) Олександра Старуха звільнено з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

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Указом №39/2023 Дмитра Живицького звільнено з посади голови Сумської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Ще одним указом (№40/2023) Ярослава Янушевича звільнено з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Як повідомляв УНІАН, також президент України Володимир Зеленський указом №41/2023 звільнив Олексія Кулебу з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою. Іншим указом він призначив його заступником керівника Офісу президента. Відповідний указ №42/2023 опублікований на сайті глави держави.

Кадрові новини

Сьогодні, 24 січня, стало відомо про звільнення цілої низки чиновників.

Крім того, уряд погодив звільнення п'яти голів обласних державних адміністрацій. Мова йде про голову Дніпропетровської ОДА Валентина Резніченка, Запорізької - Олександра Старуха, Київської - Олексія Кулебу, Сумської - Дмитра Живицького та Херсонської - Ярослава Янушевича.

Крім того, Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади заступник керівника Офісу президента України. Його заяву підписав президент.

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