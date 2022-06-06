За словами президента, українська влада розуміє, для чого це пропонувалося.

Україна поки не готова розглядати пропозицію експорту свого зерна за допомогою залізниці Білорусі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста, яке транслювалося в ефірі інформаційного телемарафону.

"Нам пропонували їхати через Білорусь залізницею. Так. Ми навіть розуміємо, який об'єм. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти по цьому формату і допомагати нашим "дружнім сусідам", - сказав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський розповів про можливу роль Туреччини у розблокуванні українських портів для експорту зерна.

Він зазначив, що Київ веде перемовини з низкою держав і з ООН щодо розблокування портів для безперешкодного вивезення зерна. Проте головним гарантом у цьому питанні залишається зброя, яку ми отримуємо від держав-партнерів.

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