Для Лукашенка головне, щоб балтійські порти були відкриті і для білоруських товарів.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гуттерешем. Одна з тем стосувалася розблокування експорту українського зерна.

Як передає низка російських ЗМІ, Лукашенко запропонував транзит українського зерна до балтійських портів через свою територію, але йому потрібні "компроміси". Головне, як було зазначено у розмові, щоб ці порти були відкриті і для білоруських товарів.

"Зараз усі шукають логістику: "А де? А як?" Будь ласка, ми можемо поговорити. Ми не проти – везіть через Білорусь, але компромісам має місце бути", – сказав пізніше Лукашенко на пресконференції у п'ятницю.

Зазначається, що генсек ООН попросив "невелику паузу у кілька днів", щоб переговорити з керівництвом зацікавлених країн щодо такої можливості.

Нагадаємо, напередодні у РФ зробили цинічну заяву щодо постачання вкраденого в України зерна. Зокрема, за словами голови МЗС Росії Марії Захарової, вони готові постачати зерно "всім нужденним країнам" в обмін на скасування санкцій.

Раніше ЗМІ писали, що Туреччина підготувала "дорожню карту" з розблокування експорту українського зерна. В рамках цієї ініціативи на світові ринки планується вивезти 20 млн тонн зерна. Пізніше стало відомо, що Туреччина є серед країн, які купують вкрадене Росією українське зерно.

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