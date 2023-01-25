Суд оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини.

Завдяки рішенню Європейського суду з прав людини наближено день, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію.

"Європейський суд з прав людини оголосив своє рішення про прийнятність справи щодо захоплення Росією територій сходу України у 2014 році та щодо масштабного порушення окупантами прав людини", - зазначив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Зеленський сказав, що це поки проміжне юридичне рішення, але завдяки цьому "ми стали ближчими до того дня, коли Росія буде притягнута до відповідальності за агресію".

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Рішення ЄСПЛ щодо Росії: подробиці

Сьогодні, 25 січня, Європейський суд з прав людини сьогодні оголосив рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна та Нідерланди проти Росії" про порушення Росією прав людини на окупованих нею з 2014 року територіях Донбасу.

Як зазначив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, це перша справа щодо окупації сходу України у 2014 році та ще одне судове рішення у притягненні РФ до міжнародної правової відповідальності. Справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття МН17.

30 листопада 2020 року стало відомо, що Європейський суд з прав людини об'єднав три справи проти Росії стосовно окупованих територій Донбасу.