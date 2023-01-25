Тепер суд перейде до розгляду справи по суті.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) сьогодні оголосив рішення про прийнятність міждержавної справи "Україна і Нідерланди проти Росії" про порушення Росією прав людини на окупованих нею з 2014 року територіях Донбасу.

Як повідомила в Facebook уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко, тепер суд перейде до розгляду справи по суті.

"ЄСПЛ оголосив (нарешті!) рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна і Нідерланди проти Росії" за № № 8019/16, 43800/14, 28525/20, визнавши його прийнятним, а потім перейшовши до його розгляду по суті!",- написала вона і додала, що деталі розповість пізніше.

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Глава Офісу президента України Андрій Єрмак написав у Telegram, що є хороші новини на "юридичному фронті проти Росії".

Він зазначив, що ЄСПЛ оголосив своє рішення щодо прийнятності міждержавної справи "Україна і Нідерланди проти Росії".

"Це перша справа щодо окупації Сходу України в 2014 році і ще одне судове рішення в притягненні РФ до міжнародної правової відповідальності. Справа стосується адміністративної практики порушень Росією прав людини на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей з 2014 року, а також збиття МН17", – написав він.

При цьому Єрмак зазначив, що це рішення допоможе притягнути Росію до відповідальності за окупацію наших територій, порушення прав людини та інші злочини.

Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, коментуючи рішення суду, зазначив, що воно є "важливою віхою".

"Це чіткий сигнал для Росії", - написав він у Twitter.

Як пише Reuters, очікується, що пройде ще один-два роки, перш ніж буде винесено остаточне рішення. Крім того, рішення ЄСПЛ відкриває двері принаймні трьом іншим справам України проти Росії, а також тисячам окремих справ, які були припинені до прийняття рішення про юрисдикцію.

Позови України проти Росії в ЄСПЛ - останні новини

28 лютого Україна звернулася до ЄСПЛ із заявою про введення попередніх заходів щодо уряду РФ у зв'язку з "масовими порушеннями прав людини, які вчиняються російськими військами під час військової агресії проти суверенної території України".

1 березня ЄСПЛ наказав Росії, щоб її війська утримувалися від нападів на цивільне населення та знищення цивільних об'єктів в Україні, проте відповідних заходів країна-агресор не вжила.

У червні Мін'юст України подав новий позов проти РФ до ЄСПЛ - про кричущі порушення Росією прав людини на початковому етапі війни. В рамках цього позову Україна вимагає грошової компенсації для постраждалих, оцінивши збитки в щонайменше 80 млрд доларів. 29 червня в ЄСПЛ прийняли до розгляду позов України проти Росії.

У вересні стало відомо, що 23 держави подали заяви в Європейський суд з прав людини з проханням приєднатися як третя сторона при розгляді позову України проти Росії. Серед не членів ЄС приєдналася Норвегія, а також мали намір приєднатися мали Великобританія та Ісландія.

Зазначимо, торік Росія за власною ініціативою вийшла з Ради Європи, 16 вересня країна остаточно вийшла з-під юрисдикції Європейського суду з прав людини. Втрата доступу росіян до ЄСПЛ стала важливим наслідком виходу Росії з Ради Європи.

При цьому влада Росії відмовилася виконувати всі рішення ЄСПЛ, що вступили в законну силу після 15 березня 2022 року. ЄСПЛ свєю чергою вирішив, що може прийняти до розгляду будь-яку скаргу щодо Росії на порушення, що мали місце до 16 вересня 2022 року.

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