Президент подякував американцям за підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із американським лідером Джозефом Байденом. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він сказав, що подякував президенту Сполучених Штатів Америки за привітання з Днем Незалежності. "США взяли на себе провідну роль у консолідації глобальної підтримки України. Це вирішальне лідерство уможливило нашу боротьбу й спрямувало дугу історії в бік добра. Разом ми доводимо, що свобода й незалежність варті того, щоб за них боротися", - йдеться у заяві Зеленського.

Також президент висловив вдячність Конгресу та всім американцям. "Ви можете розраховувати на Україну в захисті наших спільних цінностей", - додав він.

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Привітання України від Байдена

Нагадаємо, 24 серпня президент США привітав українців із Днем незалежності, зазначивши, що їхня підтримка залишається непохитною та міцною. Байден висловив сподівання, що наступного року українці святкуватимуть це свято у мирі та безпеці.

Також Сполучені Штати оголосили про нові санкції, які запроводжують проти виних у примусових переміщеннях та депортації українських дітей.

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