США працюють з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні.

Президент США Джо Байден оголосив про нові санкції проти Російської Федерації. В цей раз обмеження ввели через викрадення окупантами українських дітей.

"Сьогодні народ України знову відзначає свій День Незалежності, зазнаючи повномасштабного нападу боягузливої війни Путіна за землю та владу", - відзначив Байден у своїй заяві з нагоди Дня Незалежності України.

Президент США заявив, що вісімнадцять місяців українські родини живуть під щоденною загрозою російських ракет і в реальності жорстоких атак, але народ України не зламався.

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"У цей День Незалежності, як і після першого вторгнення Росії в Україну у 2014 році, відважні українки та українці захищають Україну від нападів на фундаментальні принципи, важливі для кожної держави на планеті – суверенітет і територіальну цілісність. Вони ще раз показують світові, що за свободу варто боротися", - додав президент США.

Американський лідер зазначив, що незалежність означає свободу обирати своє майбутнє, і це дорогоцінно.

"Щороку 4 липня американці відзначають День Незалежності, щоб згадати ціну, яку ми заплатили за нашу свободу, і всі благословення, які з неї випливають. Тож сьогодні, коли Путін продовжує свою жорстоку війну, щоб стерти незалежність України та силою перекроїти карту нашого світу, американці по всій країні об’єднані з народом України", - заявив Байден.

Президент США запевнив, що Сполучені Штати продовжуватимуть нашу роботу разом із партнерами по всьому світу, щоб підтримувати здатність України захищатися від агресії Росії, підтримувати основоположні принципи Статуту ООН і допомагати українському народу будувати безпечне, процвітаюче та незалежне майбутнє, на яке українці заслуговують. Він додав, що американська підтримка незалежності України є непохитною та міцною.

"Ось чому Сполучені Штати та інші країни Великої сімки опублікували спільну декларацію в Литві минулого місяця, в якій зобов’язалися допомогти Україні підтримувати збройні сили, здатні стримувати російську агресію в найближчі роки. До декларації зараз приєдналися понад 25 країн. Разом з нашими партнерами в Європі ми підтримуємо Україну в її боротьбі за свободу зараз і допомагатимемо у довгостроковій перспективі", - відзначив Байден.

"Ми також працюємо з усіма державами, щоб притягнути російські війська до відповідальності за воєнні злочини та інші звірства, які вони вчинили в Україні. У тому числі й примусове вивезення тисяч українських дітей до Росії. Цих дітей викрали у батьків і тримають окремо від сімей. Це неприпустимо. І сьогодні ми оголошуємо нові санкції, щоб притягнути до відповідальності винних у цих примусових переміщеннях і депортаціях, а також вимагати повернення українських дітей до їхніх родин", - наголосив Байден.

Водночас, президент США щиро сподівається, що "наступного року українці зможуть відсвяткувати свій День Незалежності в мирі та безпеці, знаючи, як їхня незвичайна мужність надихала світ".

"Нехай День Незалежності України буде нагадуванням про те, що сили темряви та влади ніколи не загасять полум’я свободи, яке живе в серцях вільних людей усюди", - заявив Байден.

Викрадення росіянами українських дітей - головні новини

Україна встановила імена близько 20 тисяч українських дітей, яких росіяни вивезли з тимчасово окупованих територій. При цьому уповноважена з прав дитини в РФ Марія Львова-Бєлова зізналась, що всього викрали 4,8 мільйона жителів України, з них 700 тисяч дітей. В середині березня МКС видав ордер на арешт Львової-Бєлової та Путіна через незаконну депортацію дітей з України.

Крім того, близько 2 тисяч дітей опинилися в Білорусі, а до викрадення дітей причетні родичі білоруського диктатора. Нещодавно Олександ Лукашенко заявив, що допомагатиме росіянам викрадати українських дітей.

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