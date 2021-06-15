Глава держави впевнений, що партія "Слуга народу" підтримає його законодавчу ініціативу щодо олігархів.

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що станом на сьогодні немає сенсу в достроковому припиненні повноважень Верховної Ради з точки зору стабільності в державі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час всеукраїнського форуму "Україна 30. Економіка без олігархів" у Києві.

"Для України на сьогодні потрібна стабільність. Було достатньо багато попереджень, сигналів, навіть зустрічей з багатьма людьми – представниками того чи іншого великого бізнесу, а також парламентарями та чиновниками, які лобіюють і досі ті чи інші "великі фінансові платформи". Я вважаю, що я достатньо зробив для того, щоб надати можливість всім людям цивілізовано працювати цим структурам в Україні", - заявив Зеленський.

За словами президента, якщо так станеться, що народні депутати захочуть перетворитися із "законників" в "дуже швидких бізнесменів", то він буде шукати підтримку у суспільства.

"Тоді у мене є те, про що ви сказали (можливість винесення цього питання на референдум – УНІАН)", - сказав він.

Водночас глава держави зауважив, що він впевнений в партії "Слуга народу", яка має підтримати його законодавчу ініціативу щодо олігархів.

Читайте такожАрахамія оцінив можливість відставки Разумкова з посади голови Верховної Ради

"Є ще кілька демократичних партій в парламенті. Мені здається, що вони повинні підтримати цю ініціативу", - додав він.

"Це цивілізований вихід з-під впливу олігархів для всіх: для держави, для бізнесу, для деяких чиновників. Це також вихід для олігархів – будуйте бізнес, робочі місця - це круто, вас всі будуть поважати. Всі гроші, які ви (олігархи – УНІАН) витрачали на політику – витратьте на щось, що дійсно залишиться в історії України", - наголосив Зеленський.

У відповідь на уточнююче запитання чи розглядає президент можливість для дострокового припинення повноважень чинного скликання парламенту у разі провалення голосування за законопроект щодо деолігархізації, він сказав: "Я вважаю, що на сьогодні Україні потрібна стабільність…я вважаю, що розпускати Раду сьогодні з точки зору стабільності немає сенсу. Якщо депутати голосують і працюють – то чудово, а якщо не будуть працювати – тоді немає сенсу в роботі ВР, і це не через те, що я пропоную цей законопроект".

Законопроект Зеленського про олігархів

2 червня президент України Зеленський подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (№ 5599).

Проект закону визначає коло осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

4 червня президент доручив відповідним державним органам у двотижневий термін підготувати додаткові законопроекти щодо деолігархізації.

Також Зеленський заявив, що питання про статус олігархів буде винесено на всеукраїнський референдум, якщо народні депутати не ухвалять відповідний законопроект, намагатимуться змінити його положення або відтермінувати його ухвалення.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров