Глава держави заявив, що Україні потрібно побудувати флот, щоб розблокувати Чорноморський і Азовський регіони.

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів Америки має намір звернутися 31 серпня до президента Джо Байдену з приводу розвитку і посилення флоту України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив на спільній прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у Києві.

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"Щодо розвитку нашого українського Чорноморського флоту. Нам це потрібно для того, щоб розблокувати Чорноморський і Азовський регіони. Тому було вирішено на рівні нашої країни, на рівні Ради національної безпеки та оборони, зробити український флот таким же потужним, яким він був 30 років тому", - сказав Зеленський.

"Флот, завдяки якому Росія ніколи б не змогла незаконно анексувати наш український півострів, і тепер з туристичного серця України зробити мілітаризований авіаносець в Україні", - додав президент.

За його словами, Україні потрібна консолідація всіх партнерів.

"І саме в цьому напрямку ми працюємо. Ми зверталися до Великобританії і отримали підтримку, зверталися до Сполучених Штатів, і дуже предметно я збираюся на зустрічі 31 серпня обговорити це питання з президентом Байденом", - підсумував Зеленський.

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Автор: Віталій Саєнко