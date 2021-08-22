Зокрема, темою перемовин був процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі, а також "Північний потік-2".

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що йшлося на переговорах з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський повідомив на спільній прес-конференції з Меркель.

Він наголосив, що радий вітати Меркель в Україні та подякував Німеччині за 1,5 млн вакцин проти COVID-19.

"Сьогодні ми обговорили... багато питань, зокрема про ризики і масштаб загроз, на які ми маємо реагувати... Ми розраховуємо на Німеччину, яку вважаємо одним із наших ключових союзників у Європі", - зазначив президент.

Зеленський також подякував німецькій стороні за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, мирного врегулювання ситуації на Донбасі та невизнання спроби анексії Криму з боку Росії.

Читайте такожУкраїна запропонувала прийняти частину біженців з Афганістану – Держдеп США"Пріоритетною темою наших переговорів був процес мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Важливо, щоб у рамках "нормандського формату" Україна, Німеччина та Франція мали консолідовану позицію щодо плану мирного врегулювання, який має бути заснований на кластерах", - сказав президент.

Крім того, він зауважив, що актуальним залишається й паризький порядок денний, який має бути імплементований.

"Ми прагнемо домогтися режиму постійного і сталого припинення вогню, обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій та довгоочікуваного доступу на тимчасово окуповані території представників Міжнародного комітету Червоного хреста", - розповів Зеленський.

За його словами, позиція щодо необхідності проведення саміту "нормандської четвірки" є незмінною, а допоки у цьому питання відсутній прогрес - тиск на Росію має зберігатися.

Читайте такожУ НАТО привітали Україну з Днем Незалежності"Важливим питанням наших переговорів була енергетична безпека та "Північний потік-2". Ми розглядаємо цей проект виключно через призму безпеки та вважаємо його небезпечною геополітичною зброєю з боку Кремля. Відповідно до угоди про асоціацію, ми ініціювали проведення консультацій з Єврокомісією та урядом ФРН найближчим часом", - додав Зеленський.

За його словами, Україна має амбітний план зеленої трансформації, а також підтримує кліматичні амбіції Євросоюзу.

Президент уточнив, що вони з Меркель також обмінялися думками щодо ситуації в Афганістані та сподіваються на досягнення там миру.

Зеленський нагадав, що Україна евакуювала звідти 162 особи, серед яких 36 громадян України.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль".

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Автор: Антоніна Доломанжи