Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби України з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.
Про це глава держави повідомив у Telegram. "Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Говорили про ситуацію на фронті, наші оборонні потреби та посилення підтримки, про плановані міжнародні заходи", - зазначив глава держави.
За словами Зеленського, він подякував Сунаку за засудження нелюдської страти українського воїна.
Допомога Великобританії Україні
8 лютого прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів з управління винищувачами західного виробництва.
18 лютого Сунак повідомив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.