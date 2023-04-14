Також сторони обговорили плановані міжнародні заходи.

Президент Володимир Зеленський обговорив ситуацію на фронті та оборонні потреби України з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це глава держави повідомив у Telegram. "Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Говорили про ситуацію на фронті, наші оборонні потреби та посилення підтримки, про плановані міжнародні заходи", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він подякував Сунаку за засудження нелюдської страти українського воїна.

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Допомога Великобританії Україні

8 лютого прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосив про плани з організації підготовки українських пілотів з управління винищувачами західного виробництва.

18 лютого Сунак повідомив, що Британія стане першою країною, яка надасть Україні далекобійну зброю.

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